Anderlecht bevestigt vertrek van Sadiki en... geeft jongeling lik op stuk na uithaal richting Riemer

Noah Sadiki verlaat RSC Anderlecht en gaat enkele kilometers verder bij Union SG voetballen. Het jeugdproduct van paars-wit haalde bij zijn afscheid uit naar Brian Riemer, maar ondertussen is er ook een reactie.

In zijn afscheid liet Noah Sadiki weten dat hij Vincent Kompany en Felice Mazzu wilde bedanken voor de kansen die hij onder hun leiding heeft gekregen. "Sinds de komst van Brian Riemer kwam ik echter niet meer in het stuk voor", was de steek onder water héél duidelijk.

Ondertussen heeft Sadiki - de jongeling voetbalde sinds zijn zesde op Neerpede - voor een nieuwe uitdaging gekozen bij Union SG. Ook paars-wit bevestigde via de officiële kanalen reeds het vertrek van het jeugdproduct.

Concurrentie

"Noah kreeg op zijn positie af te rekenen met concurrentie van ervaren spelers en andere jeugdproducten", reageert RSC Anderlecht nog fijntjes op de commentaar. "De club kon hem de speelminuten simpelweg niet garanderen. Dus hebben we een oplossing gezocht en gevonden."