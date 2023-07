Antwerp kan nog de jackpot vangen voor overbodige speler

Birger Verstraete werd vorig seizoen uitgeleend aan KV Mechelen en komt ook dit seizoen niet in de plannen van Mark van Bommel voor. De verdedigende middenvelder kan The Great Old echter nog een flinke duit opleveren.

Antwerp kan zelfs de jackpot vangen, want het is Al-Faisaly uit Saoedi-Arabië dat zich interesseert in Verstraete. En u weet: die clubs leggen tegenwoordig zotte sommen op tafel. Verstraete traint momenteel bij de B-kern van Antwerp en de 29-jarige lijkt daar niet meteen uit te komen. Met meer dan 200 matchen in eerste klasse zou er nu een financieel heel aantrekkelijk aanbod gekomen zijn voor hem. Verstraete weegt de familiale impact nog af, maar zou straks in dezelfde competitie als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema kunnen spelen.