Christian Burgess valt een twijfelachtige eer te beurt

Iemand moet de eerste zijn en in het seizoen 2023-2024 is dit Christian Burgess. Al is het een twijfelachtige eer voor de Engelse verdediger.

De eerste gele kaart die dit seizoen valt in de Jupiler Pro League is voor Christian Burgess. De Engelse verdediger van Union werd uitgekapt door Dolberg, maar maakte dan de overtreding op de aanvaller van Anderlecht. Zo mag hij de spits afbijten in het seizoen 2023-2024 met de eerste gele kaart.

Burgess speelt al sinds de zomer van 2020 voor Union en is één van de sterkhouders bij de Brusselse club. Hij kwam al 119 keer in actie en kreeg daarin 31 gele kaarten onder zijn neus geschoven. Opvallend feit is dat hij in België nog nooit een rode kaart kreeg.

Zelfs voordien in Engeland was een rode kaart een uitzondering. Rechtstreeks rood kreeg de boomlange verdediger nog nooit. Bij Portsmouth werd hij wel driemaal naar de kant gestuurd met tweemaal geel en dit in 210 wedstrijden.