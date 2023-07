Voormalige speler van Union op weg naar een toptransfer in de Bundesliga

Union heeft de afgelopen twee seizoenen al wat spelers laten ontbolsteren en zo mooie transfersommen gerealiseerd. Nu staat één van hun smaakmakers voor een mooie transfer naar de Bundesliga.

Union haalde Deniz Undav in de zomer van 2020 transfervrij op bij SV Meppen. De Duitse aanvaller ontbolsterde zich al snel als absolute smaakmaker bij de Brusselse club. Dit niet alleen in de Challenger Pro League, maar ook in de Jupiler Pro League. Samen met Dante Vanzeir vormden zij een dodelijk duo.

In 70 wedstrijden voor Union kwam hij 45 keer tot scoren en gaf hij 18 assists. Dit leverde hem een mooie transfer op naar Brighton. Union zag zo maar even 7 miljoen euro op de bankrekening verschijnen.

Undav kende een moeilijk eerste seizoen bij Brighton. Hij kwam in de Premier League 22 keer in actie waarin hij 5 keer het net vond. Het lijkt erop dat hij niet teveel speelkansen gaat krijgen dit seizoen, maar het Duitse VFB Stuttgart brengt mogelijk redding. De Duitse club wil Undav huren voor één seizoen met aankoopoptie volgens Duitse media.

Undav heeft volgens Transfermarkt.com een transferwaarde van 10 miljoen euro en nog een contract bij Brighton tot medio 2026. De Duitsers gaan dus diep in de buidel moeten tasten voor de voormalige smaakmaker van Union.