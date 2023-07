Wouter Vrancken met de handen in het haar voor eerste competitiematch: "Het is voor ons een raadsel"

Racing Genk bleef afgelopen dinsdag op 1-1 steken tegen het Zwitserse Servette. Maar er waren ook excuses.

Zo kampte een deel van de selectie met een virus. Die trof maar liefst zeven spelers en ook negen leden van de staf van Racing Genk. "Donderdag hadden een paar jongens nog lichte hinder maar vrijdag heb ik geen klachten meer gehoord", zei Vrancken op zijn persconferentie.

Dat betekent dat Vrancken weer over zijn volledige selectie beschikt voor de eerste match van het Belgische seizoen, op het veld van promovendus RWDM. Maar woensdag is er natuurlijk al die belangrijke terugmatch tegen Servette.

Gissen naar aanpak RWDM

Bij RWDM werd coach Euvrard nog maar recent ontslagen en vervangen door de onbekende Braziliaan Claudio Caçapa. "Wat de nieuwe coach gaat doen, is voor ons een raadsel. We kunnen ook niet terugvallen op zijn aanpak in het verleden."

Vrancken deed dat vorig seizoen bijvoorbeeld wel voor de thuismatch tegen Club Brugge onder Scott Parker, waar hij de matchen van Bournemouth analyseerde. Maar volgens Vrancken zal de trainerswissel niet veel impact hebben op de spelers van RWDM. "Zij zijn vooral bezig met hun eigen carrière en willen deze kans om zich te tonen in de Jupiler League grijpen."