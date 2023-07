Analist benoemt de twee grootste degradatiekandidaten: "Ik vond het eind vorig seizoen al nipt"

De competitie is begonnen en er worden overal al voorspellingen gedaan op basis van de sterkte van de kern. Over de mogelijke titelkandidaten, maar ook over de degradatieklanten. En er zijn duidelijk twee ploegen die daarvoor overal genoemd worden.

Eén daarvan is RWDM, waar eigenaar John Textor deze week nog de hele staf op de keien wierp. Ook Franky Van der Elst heeft het moeilijk met de gang van zijn zaken bij de club waar hij zijn debuut op het hoogste niveau maakte. "Volgens Euvrard is de ploeg niet klaar, en hij kan het weten", aldus Van der Elst in Het Nieuwsblad. "Ik heb RWDM eind vorig seizoen gezien en toen vond ik het al nipt, niet van het niveau van Union en Westerlo in de jaren ervoor. En nu zijn ze Hazard nog zes maanden kwijt.” Samen met KV Kortrijk, dat ook de nodige problemen kende, zijn zij voor Van der Elst de gedoodverfde degradatiekandidaat. “Ja. (snel) Maar ook daar zijn we niet altijd juist, hè. Het blijft overal hetzelfde: de komende vijf weken kan nog veel veranderen."