Genk-spits Arokodare is 'een rare' en dat geeft hij zelf ook toe: "Bij die gelijkmaker kon ik niet anders dan lachen"

Tolu Arokodare is een spits met een handleiding. Herinnert u zich nog zijn transfersoap toen hij afgelopen winter bij Anderlecht zijn medische tests aflegde, maar plotseling naar Genk reed? Maar dat is niet het enige voorbeeld...

Arokodare was immers ook de man die tijdens de razendspannende titelstrijd niet ineenstortte toen de goal van Alderweireld viel. "I’m a weird person. Ik voel niet wat andere mensen voelen", legt hij uit in HLN.

Dat hij zijn emoties niet graag toont, heeft een reden. "Omdat je zo zwakte vertoont. En als mensen weten wat je zwaktes zijn, kunnen ze die tegen je gebruiken. Daarom lach ik met alles.”

Dat kan wel leiden tot de mening dat het hem allemaal niet veel kan schelen. Daarbij verwijst hij weer naar die titelmatch. "In de extra tijd van die match tegen Antwerp was ik de enige die voor de 2-2 niet opgewonden op de bank zat. Ik ga namelijk altijd uit van het ergste scenario."

"Toen die gelijkmaker viel, kon ik niet anders dan lachen en neen schudden. Dat lachen is een soort default setting van me. Ik was er kapot van, maar dat probeerde ik te verbergen.”