Het gaat héél snel voor jonge Belg bij Ajax: basisplaats wenkt nu al

Een half jaar geleden kwam Ajax Mika Godts wegplukken bij KRC Genk. Sindsdien mocht de 18-jarige vleugelaanvaller al proeven van het eerste elftal. En daar zal het niet bij blijven als we mogen afgaan op de voorbereiding.

Godts mocht vorig seizoen vier keer invallen, maar nieuwe trainer Maurice Steijn lijkt nu ook gek van hem te zijn. Hij scoorde en gaf een assist tegen SpVgg Unterhaching en laat zich opmerken tijdens de trainingen op stage in Beieren.

"Het gaat goed en ik heb het erg naar mijn zin, heel erg zelfs. Ik voel me goed in de groep en op het veld. Vorig seizoen is het al snel met me gegaan en dat ik nu mee mocht op kamp is ook positief", vertelde hij bij VI.

Godts lijkt zelfs in de balans te liggen voor een basisplek. "Ik had het gehoopt, maar niet verwacht. Mijn hoop was om snel aan te sluiten bij Ajax 1, ik denk dat ik daar nu dicht tegenaan zit."

"Ik probeer naar mijn kwaliteiten te spelen. Op rechts moet ik het dan hebben van mijn snelheid en het brengen van diepte. Op links voelt het natuurlijker, want dan kan ik met mijn rechterbeen naar binnen komen en acties maken. Tegen Unterhaching ging het vanaf rechts ook goed, maar het voelt wat minder natuurlijk."