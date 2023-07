Ontluisterende visie van sterke man Textor: "Spelers weigerden te komen naar RWDM omwille van toxische sfeer"

John Textor verraste met het ontslag van Vincent Euvrard en de rest van de staf op een week voor de start van de competitie. Maar hij heeft zich ondertussen met hand en tand weten te verdedigen.

De sterke man van Olympique Lyon, Crystal Palace, Botafogo en RWDM heeft zich duidelijk uitgelaten over de zaak. En hij verdedigt zich grondig in The Athletic.

Hij smeet gewezen voorzitter Thierry Dailly nog eens ferm onder de bus en had ook de nodige kritiek op coach Euvrard. Daarmee lijken alle bruggen stilaan wel zeker verbrand te zullen zijn.

© photonews

"We hebben een verdeelde kleedkamer. Sommige spelers wilden niet terugkeren dit seizoen, omwille van de toxische sfeer", aldus Textor.

"De oudere spelers hadden veel voordelen op de nieuwelingen en de samenwerkingscultuur werd daardoor niet bevorderd." Ferme kritiek.