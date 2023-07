Spelers van Club Brugge zeggen allemaal hetzelfde over nieuwe coach Ronny Deila na eerste match

Club Brugge won zijn eerste Europese match onder Ronny Deila makkelijk met 3-0. Maar het werk van de Noor bij Club lijkt nog niet af te zijn.

Aarhus was de eerste officiële match van de Noor Ronny Deila als coach van Club. Merkten de spelers al de hand van de Noor? Kapitein Hans Vanaken vindt het daarvoor nog te vroeg.

"Je kan na 2-3 weken met een nieuwe trainer niet meteen je beste niveau halen. Het komt er nu op aan om verder te bouwen en in de goede flow te geraken. Dit was daar een goede partij voor", zei Vanaken na de match tegen Aarhus.

Nog niet op topniveau

Ook Casper Nielsen, die slechts een paar minuten op het veld stond, heeft dezelfde mening. "Uiteraard is er een verschil tussen de manier van coachen tussen Rik De Mil en de nieuwe huidige coach", zei de Deen.

"Iedereen heeft zijn eigen filosofie over hoe er moet gespeeld worden, vandaar dat we verre van ons toppunt zijn qua spel dat onze nieuwe coach zou willen dat we spelen. Daarvoor waren onze vier weken voorbereiding te kort."