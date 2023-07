Vader Vanheusden denkt maar aan één ding bij zoveelste terugkeer zoon: "Maar dat ergert me wel"

Zinho Vanheusden viert vandaag zijn officiële terugkeer naar Standard. Bij de Rouches probeert hij zijn carrière een zoveelste keer te herlanceren. De jonge verdediger is één van de grootste talenten, maar werd telkens geplaagd door zware blessures. Vader Johan Vanheusden kijkt soms met schrik toe.

Vanheusden heeft nog niet veel geluk gehad in zijn carrière. Hij leek de gedoodverfde sterkhouder van de Rode Duivels te worden, maar dat kwam er dus nog niet van. Tegen Hertha Berlijn liet hij alvast zien dat hij zonder vrees voetbalt. Al hebben zijn familieleden het daar nu toch moeilijker mee.

“Een test die hij goed heeft doorstaan. Bij elk tackle of stevig duel slaat mijn hart nog steeds een slag over, maar bij hem speelt dat duidelijk niet meer", zegt vader Johan Vanheusden in Het Nieuwsblad.

Al zijn er veel mensen die twijfelen of hij na al die zware knieblessures nog zijn oude niveau zal halen. “Dat is normaal. Wat me wel ergert zijn mensen die zomaar iets verkondigen zonder enige kennis van zaken. Zinho heeft veel doorstaan, maar keert altijd terug. Die enorme drang om terug te vechten, dat is zijn Standard-DNA.”