Hét jaar van de doorbraak voor winger Club Brugge? "Plaatsen zijn duur"

Dit seizoen zou wel eens het seizoen van Antonio Nusa kunnen worden. De Noor beseft wel dat de aanvallende plaatsen bij Club Brugge duur zijn.

"De plaatsen bij Club zijn immers duur. Maar ik krijg het nodige vertrouwen van de coach, dus het is aan mij om dat vertrouwen niet te beschamen", reageert de flankaanvaller nuchter op de clubwebsite.

Bij blauw-zwart lijkt hij de opvolger van Noa Lang te worden op linksvoor. Zowel tegen Aarhus (als linksmid weliswaar), als tegen KV Mechelen mocht hij starten op die positie. "Het is leuk om te mogen starten, maar het blijft vooral zaak om keihard verder te blijven werken en de nodige stappen te zetten."

Volgens Nusa wist Club haar overwicht in de eerste helft tegen KVM niet om te zetten. Een wederkerend gegeven bij de Bruggelingen. "Ik vond ons bij momenten best aardig spelen, alleen lieten we na om dat overwicht in doelpunten om te zetten. Komen we op voorsprong, dan krijgen we een totaal andere wedstrijd, nu moesten we na de rode kaart nog alle zeilen bijzetten om dat ene puntje thuis te houden."