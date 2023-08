Hapt Southampton nu wel toe? 'Nieuw en verbeterd miljoenenbod neergelegd voor Roméo Lavia'

Southampton zakte vorig seizoen uit de Premier League en dus wil Roméo Lavia de club verlaten. Vorig jaar haalde Southampton Lavia nog weg bij Manchester City voor 12,3 miljoen euro. Een jaar later wil Southampton ongeveer het vijfvoudige daarvan.

Liverpool bood de afgelopen tijd al enkele keren op Lavia, maar tot nu toe altijd te laag voor Southampton. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft Liverpool een nieuw bod van zo'n 49 miljoen euro ingediend.

Het is nog maar de vraag of Southampton zal toehappen voor die prijs. Het wil namelijk zo'n 50 miljoen pond (58 miljoen euro) voor Lavia. Als de twee clubs niet tot een vergelijk komen, is de Braziliaan André van Fluminese een mogelijk alternatief voor Liverpool.

Liverpool have submitted new bid for Roméo Lavia as expected — £42m fee.



Still no agreement with Southampton, it will be formally rejected soon as they insist on £50m asking price. 🔴 #LFC



Negotiations remain ongoing.



Clubs remain in contact as Lavia wants the move. pic.twitter.com/wKVv5sycog