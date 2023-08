Dit is het bedrag dat Genk mag bijschrijven als ze Servette overleven (en als ze straks ook de echte CL halen)

KRC Genk speelt vanavond voor de sportieve eer, maar het bestuur en de boekhouder bekijken de match ook vanuit financieel oogpunt. Winst tegen Servette garandeert al een ferme injectie en dat kan nog een pak meer worden.

Als Genk voorbij Servette geraakt zijn ze al zeker van de groepsfase van de Europa League. Dat betekent al minstens 3,63 miljoen euro startgeld plus nog de recettes van drie thuismatchen. Dat is al goed voor zo'n 5 miljoen euro. En sportieve resultaten daarin kunnen dat bedrag nog flink laten oplopen.

Indien ze de derde kwalificatieronde halen, moeten ze tegen het Schotse Rangers aan de slag. Als ze ook daar voorbij geraken en de play-offronde overleven, zitten ze in de poulefase van de Champions League en het startgeld daar is al heel wat anders: 15,64 miljoen euro namelijk.

In die play-offronde zitten wel stevige tegenstanders zoals PSV, Sturm Graz, Marseille, Panathinaikos of Dnipro. Al lijkt ook Genk al vroeg in het seizoen in vorm. Maar we weten natuurlijk niet wie er nog allemaal gaat vertrekken.