Dat belooft voor de derby: STVV prikt terug en lacht het laatst na (niet zo) vriendelijk kaartje van Genkenaar

Het is nu al uitkijken naar de derby tussen STVV en Genk. Een Genk-fan kon het niet laten om de sfeer nu al wat op te poken, bij STVV reageren ze met de knipoog.

Bij STVV hebben ze deze ochtend een postkaart uit Genève in de bus gevonden. Daar passeerde Genk vorige week voor de heenmatch in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. "Dag kanariepietjes, de eerste Europese match zit er alweer op. Wat een verrassing dat het alweer Genk is dat Limburg Europees op de kaart moet zetten!"

De boodschap op het kaartje laat dus niets aan de verbeelding over. "See you in the pintjesleague. Niet zo vriendelijke groeten." Blijkbaar heeft het een hele week geduurd eer die kaart in Sint-Truiden is beland. Het krijgt uiteraard wel een heel andere naklank, nu Genk na strafschoppen uit de CL gekegeld werd door Servette.

Vanochtend ontvingen we dit vriendelijke kaartje.



Bedankt daarvoor jongens, hopelijk hebben jullie ervan genoten.



🟡🔵 We zien jullie in de derby binnenkort. pic.twitter.com/yZAQGjoLj4 — STVV (@stvv) August 3, 2023

De Truienaars noemen het toch nog een vriendelijk kaartje dat ze mochten ontvangen. "Bedankt daarvoor jongens, hopelijk hebben jullie ervan genoten", staat in een reactie op Twitter te lezen. "We zien jullie in de derby binnenkort." Die staat op 23 september op het programma in de Cegeka Arena.