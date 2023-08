Enkel positieve geluiden rond vertrek sterkhouder Ueda: recordtransfer als compliment en veel zelfzekerheid bij Cercle

Het is zover: sterkhouder Ueda heeft Cercle Brugge verlaten voor een recordbedrag. Een compliment voor de werkwijze van Cercle, zo wordt het bij de Vereniging bekeken. Paniek is er ondanks het vertrek van hun topschutter niet.

Al is het uiteraard wel een aderlating. "Ja, ik denk dat we hem sowieso gaan missen. Dit zat er al even aan te komen en we zijn erop voorbereid. Ik vind het ook mooi dat een speler van Cercle voor zo'n bedrag naar Feyenoord kan", verwijst Thibo Somers naar het transferbedrag van 10 miljoen euro.

"Dat toont aan dat we goed bezig zijn. Het is een compliment naar ons toe als er interesse voor spelers is", bekijkt Somers het positief. Het jeugdproduct van groen-zwart vindt niet dat de ploeg het nu over een andere boog moet gooien. "Ik denk niet dat we zonder hem anders moeten gaan spelen. Ons systeem blijft hetzelfde."

© photonews

Het geraamte van de ploeg staat er nog. "Het grootste deel van de kernspelers blijft. Voorts is dus iedereen inzetbaar. We hebben een kern die breed genoeg is. We hebben op Antwerp al getoond dat we ook zonder Ueda kunnen."

Al is het verre van ondenkbaar dat Cercle voor hem nog een nieuwe speler gaat aantrekken om hem te vervangen. "Ik denk dat er wel budget vrijkomt om een vervanger te zoeken. We hebben nog vier weken tot de transferperiode sluit. Er zal nog wel iets bij komen."