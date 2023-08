Genk faalt in strafschoppenreeks: Maakte Wouter Vrancken een foute inschatting?

Racing Genk moest in de strafschoppenreeks de duimen leggen voor Servette. Maakte coach Wouter Vrancken een foute inschatting door niet op strafschoppen te trainen?

Na 120 minuten stond woensdagavond 2-2 op het scorebord in de Cegeka Arena en moesten strafschoppen beslissen over wie naar de volgende voorronde in de Champions League mocht. Daarin faalde Racing Genk: Hrosovsky en Tolu misten.

Racing Genk had niet op strafschoppen getraind. Na de wedstrijd legde Wouter Vrancken uit dat dit volgens hem niet zinvol is omdat de druk bij het nemen van een penalty helemaal anders is op training dan tijdens een strafschoppenreeks. "Het mentale aspect is heel belangrijk en dat kan je gewoon niet trainen", aldus de coach.

Doelman Maarten Vandevoordt sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat het weinig zin heeft om daar op te trainen. Op training is er geen of weinig druk."

Servette zette de strafschoppen feilloos om. "Ik zag de ballen allemaal binnen gaan boven mij. Het is jammer dat ik het team daar niet heb kunnen helpen", besluit de doelman.