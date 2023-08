Groeibriljant Antonio Nusa (18) weet waar zijn werkpunten liggen: "Daar werk ik momenteel hard aan"

Antonio Nusa (18) kreeg in de eerste twee wedstrijden van het seizoen het vertrouwen van Ronny Deila. Toch heeft de jonge Noor nog enkele werkpunten.

Antonio Nusa kwam in augustus 2021 over van het Noorse Stabæk voor zo'n 3 miljoen. Heel wat geld voor de toen nog maar 16-jarige Noor die toen slechts 13 profwedstrijden en drie goals op zijn naam had staan.

In het seizoen 2021/2022 kreeg Nusa slechts een paar kansen bij Club en speelde hij vooral bij Club NXT. Maar hij scoorde in de Champions' Play-offs wel de beslissende 2-0 tegen Union en werd met zijn 17 jaar en 21 dagen meteen de jongste doelpuntenmaker ooit bij Club Brugge.

Vorig seizoen kreeg Nusa al meer zijn kans, maar dat bleef ook veelal beperkt tot wat invalbeurten. In 32 wedstrijden speelde hij zo'n 900 minuten en maakte slechts twee goals, één in de competitie en één in de Champions League.

Efficiëntie moet omhoog

Nusa krijgt dit seizoen helemaal zijn kans bij Club Brugge. Noa Lang is vertrokken en de Noor krijgt van Deila volledig de kans op de linkerflank. Zowel tegen Aarhus als tegen KV Mechelen begon hij in de basis. De Noor lijkt zo vertrokken te zijn voor een seizoen met heel wat speelminuten.

"Het is leuk om te mogen starten, maar het blijft vooral zaak om keihard verder te blijven werken en de nodige stappen te zetten. De plaatsen bij Club zijn immers duur." Het ziet er allemaal mooi uit bij Nusa, maar toch weet hij dat er nog heel wat werkpunten zijn.

"Ik weet dat ik er nog niet ben met mijn mogelijkheden. Mijn focus ligt nu bij het afmaken van mijn kansen in de wedstrijden, daar werk ik hard aan." Qua doelpunten en assists staat Nusa nog droog dit seizoen, tegen Aarhus krijgt hij weer een nieuwe kans.