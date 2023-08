Noa Lang krijgt harde woorden van ploeggenoot naar zijn hoofd

Dat Noa Lang een speciaal karakter heeft hadden we in België al ontdekt. Bij PSV is dit niet anders getuigt een ploeggenoot.

"Toen ik de geruchten hoorde heb ik Noa meteen geappt", bevestigt ploeggenoot Jordan Teze via de sociale mediakanalen van PSV. "Ik ken hem al sinds ik bij PSV speel. Ik speelde altijd tegen hem, want hij is van mijn leeftijd. Sindsdien hebben we altijd goed contact gehouden. Hij heeft me gevraagd hoe het hier was. Ik kon niet echt heel veel zeggen, want ik wist toen nog niet wie de nieuwe trainer zou worden."

Noa Lang is voorlopig niet de populairste in de kleedkamer geuitgt Teze. "Ik denk dat het voor iedereen een beetje wennen was, hoe hij is. Maar ik ken hem al zo lang, dus ik weet hoe hij kan zijn en dat hij soms vervelend is. Maar ik vind het leuk dat hij er is. Ook buiten het voetbal doen we dingen samen. Nu even niet, want hij is nog bezig met verhuizen, maar als dat klaar is gaan we meer dingen samen doen."

Vervelend of niet. Ze hebben alvast wel hetzelfde doel gesteld. "Hij is vorig jaar geen kampioen geworden en wil dat nu wel weer. Ik wil dat ook een keer meemaken. Met zijn ervaring, ook in de Champions League, weet ik wel dat we een hele goede kans maken."