STVV-spelers spreken ambities uit: "Moeten van niemand schrik hebben"

STVV kon zondagavond met het kleinste verschil op eigen veld winnen tegen Standard. Toch was er duidelijk te zien dat de thuisploeg een pak verder staat dan de Luikenaars.

Rein Van Helden reageerde na de wedstrijd erg positief. De 21-jarige verdediger houdt beide voeten stevig op de grond en weet wat er moet gebeuren om het succes verder te zetten.

"We moeten nu vooral rustig blijven en blijven knallen. Op training moeten we tot het uiterste gaan en luisteren naar de coach”, vertelde hij aan Voetbalkrant na de overwinning.

Of er vertrouwen is getankt? “Dankzij die overwinning tegen Standard zitten we in een goede flow. Als we op deze manier voetballen, dan moeten we van niemand schrik hebben”, besloot van Helden.

Matchwinnaar Aboubakary Koita sprak wat voorzichtiger over het verdere verloop van het seizoen. “Er moet sowieso nog wel wat beter, het is nog maar de eerste competitiewedstrijd en je kan niet meteen top zijn”

“Het seizoen is lang, het is een marathon, we gaan dus proberen om steeds beter te worden, er als ploeg zijn en dan elke wedstrijd proberen te winnen.”

Daar gaat Matte Smets volmondig mee akkoord. “Wij proberen elke match te winnen, we moeten niet beginnen vliegen en dan zien we wel waar we eindigen. We hebben natuurlijk veel vertrouwen getankt maar het mag niet naar ons hoofd stijgen. We moeten scherp blijven voor de volgende wedstrijd.”