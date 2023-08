🎥 Victor Boniface aan het kanon in Duitsland! Prachtig doelpunt ex-Unionspits zet Leverkusen op weg naar ruime zege

Want Boniface wist zonet 2 keer te scoren tegen West Ham United. Leverkusen maakte de Conference League-winnaar van vorig seizoen in met duidelijke 4-0-cijfers.

Na een mooi uitgespeelde aanval tekende Boniface voor de 2-0. Ook de 3-0 staat op naam van de ex-Unionspits. Met een prachtig gekruisde halve volley gaf hij de West Ham-keeper geen kans, een typisch Boniface-doelpunt.

Leverkusen betaalde, inclusief bonussen, maar liefst 27,5 miljoen euro om de talentvolle aanvaller bij Union weg te plukken.

Florian Wirtz assists Victor Boniface for the 3-0 against West Ham. ⭐️ Beautiful goal. This is Xabi Alonso ball. 🪄 pic.twitter.com/U0jItkRnKz