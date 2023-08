Ronny Deila hakt een knoop door: één opvallende afwezige, voor andere Club-speler is het lot uiterst ongunstig

Voor Ronny Deila is het zoeken naar manieren om Club Brugge te doen draaien. Een paar spelers die er in de eerste matchen telkens bij waren, zullen in Westerlo niet op het wedstrijdblad staan.

Na het gelijkspel tegen KV Mechelen en de nederlaag bij Aarhus trekt Club Brugge - ondanks de kwalificatie in de Conference League - toch met twijfels naar Het Kuipje. Best toch om nieuw puntenverlies zondagavond te vermijden, anders gaat er toch al wat druk komen.

Ronny Deila heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de eerste verplaatsing uit de competitie en opvallende afwezige is Romeo Vermant. De 19-jarige zoon van Sven Vermant mocht in Aarhus nog beginnen in de spits, maar werd bij de rust al naar de kant gehaald.

© photonews

Het is niet bekend of zijn niet-selectie gaat om een blessure of het puur een beslissing is van de coach, die dan wel streng zou zijn. Maxim De Cuyper is geschorst vanwege zijn uitsluiting (dubbel geel) tegen KV Mechelen. Uitgerekend tegen zijn ex-club Westerlo moet de flankverdediger dus van aan de zijkant toekijken.