'Carl Hoefkens wil speler van Club Brugge naar Sclessin halen'

Standard kent een moeilijke seizoensstart. Na twee wedstrijden heeft de ploeg van trainer Carl Hoefkens nog geen enkel punt gesprokkeld.

Carl Hoefkens wist dat hij aan een heel moeilijke opdracht begon bij Standard. Heel wat sterkhouders verlieten de club en de inkomende transfers laten op zich wachten.

De eerste twee wedstrijden in de Jupiler Pro League leverden een nederlaag op. Crisis is het zeker nog niet op Sclessin, want de club besefte zelf maar al te goed dat het heel moeilijk zou zijn.

De zoektocht naar nieuwe spelers gaat onverminderd voort. Volgens Het Laatste Nieuws wil Carl Hoefkens nu ook een speler van Club Brugge naar Sclessin halen.

Het gaat om Kamal Sowah. Er wordt gekeken of er een huurdeal mogelijk is. Eerder werd al aan de mouw van Mats Rits getrokken, maar die wordt nu gelinkt aan Anderlecht.

Mogelijke struikelblok in de onderhandelingen met Club Brugge en Sowah zijn vooral de looneisen van de speler.