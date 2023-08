Crisis bij KRC Genk? Analist maakt de rekening van de huidige situatie

KRC Genk heeft er een weinig vrolijke week op zitten. Het werd uitgeschakeld in de Champions League en verloor van KAS Eupen.

Wouter Vrancken zal de voorbije week wel helemaal anders voorgesteld hebben. Tegen Servette, met zijn tienen, gingen de Limburgers eruit na strafschoppen. Afgelopen weekend volgende dan ook nog eens een thuisnederlaag tegen Eupen in de competitie.

Het was opvallend hoe onmondig de ploeg voor de dag kwam. “Waar ik vooral van schrik, is hoe weinig oplossingen Genk had om openingen te creëren. Zo zag ik in de tweede helft maar één kans”, zegt analist Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

En andere clubs zien ook dat Genk geen oplossingen heeft tegen een laag blok. “De club moet de tegenstanders duidelijk maken dat het een alternatief heeft, in de vorm van een breekijzer voorin. Nu heeft Genk geen stand-in voor Tolu. Want ondertussen kunnen we toch stellen dat Sor die positie niet op dezelfde manier kan invullen?”

Het woord crisis neemt Wijnants niet in de mond. “Genk zit nu absoluut niet in een crisis, maar wel in een dalletje. Willen ze daaruit kruipen, is een goed resultaat tegen Olympiakos nodig. Dan maakt de club ook komaf met de ideeën dat er een trauma is ontstaan na die match tegen Antwerp, of dat er na een goed seizoen altijd een slecht volgt.”