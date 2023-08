Serge Gumienny oordeelt of de scheidsrechters na de tweede speeldag een loonsverhoging verdienen

De competitie begon met een heel moeilijke eerste speeldag voor de scheidsrechters. Afgelopen weekend was het al veel beter.

Serge Gumienny laat in Het Belang van Limburg weten dat de scheidsrechters het op de tweede speeldag al veel beter deden dan in de openingswedstrijden.

“In het algemeen was het een goed weekend van de scheidsrechters. De VAR moest enkele keren ingrijpen, maar deed dat telkens goed”, klinkt het.

Gumienny haalt er één voorbeeldje bij. “Zo ook bij STVV, waar scheidsrechter Staessens een penalty floot voor Kortrijk terwijl de fout net buiten de zestien gebeurd was. Een hele verbetering dus in vergelijking met de openingsspeeldag.”

Of dit voldoende is voor een loonsverhoging, is voor Gumienny maar zeer de vraag. “Uit mijn ervaring weet ik dat je zoiets voor de competitiestart al moet afspreken, anders komt het er niet meer van. Toen ik nog floot, hebben ze ons dat ook eens tijdens het seizoen beloofd. Maar op de laatste speeldag was die opslag er nog steeds niet gekomen.”