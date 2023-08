Wat een cadeau: 'Engelse topclub wil tot 30 miljoen euro gaan voor JPL-sensatie'

Een paar weken geleden gaf Gift Orban aan dat hij klaar is voor een grotere competitie dan de Belgische. Een en ander lijkt ondertussen in een plooi te kunnen vallen.

Na de interesse van RC Lens en Lille OSC heeft nu ook Tottenham Hotspur de aanvaller op de radar. Zij hebben zich al gemeld bij KAA Gent.

Lens en Lille zouden ondertussen hebben afgehaakt omdat de vraagprijs van Gent boven de mogelijkheden van de Franse clubs ligt. Maar voor het team uit de Premier League ligt dat helemaal anders.

© photonews

Sacha Tavolieri bevestigd dat er al een aantal gesprekken tussen de Buffalo's en The Spurs zijn geweest. En dat daar heel wat geld mee gemoeid is.

Als Harry Kane vertrekt bij Tottenham, dan willen ze ver gaan in de zoektocht naar een opvolger. Inclusief bonussen zou de deal kunnen oplopen tot liefst 30 miljoen euro.

30 miljoen euro?

De vraag is of Gent voor zo'n bedrag Gift Orban zijn transfer nog kan, durft of wil ontzeggen. Elk bedrag dat in de buurt komt van het transferrecord van Jonathan David lijkt een goed bod.

Gent gaf eerder aan minstens 25 miljoen euro te willen voor de Nigeriaan. Of het snel tot een akkoord komt? Dat is nog een andere zaak.