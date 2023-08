Dit moet het volgende toptalent worden dat na Vermeeren doorbreekt bij Antwerp, ook Overmars gelooft erin

Antwerp heeft de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd in zijn jeugdopleiding en dat begint vruchten af te werpen. Met Arthur Vermeeren, maar ook met Zeno Van Den Bosch, die nu in de basis staat. En er is nog op komst... Met Milo Horemans staat er nog een middenvelder te trappelen.

Horemans is een creatieve middenvelder die de bal graag in zijn voeten heeft. Mark van Bommel nam hem al mee op stage naar Oostenrijk, maar voor meteen zal zijn debuut nog niet zijn. Hij zal nog wat moeten rijpen bij de beloftenploeg in Eerste Nationale.

Van Bommel kennende zal hij echter niet twijfelen als hij denkt dat Horemans klaar is voor het grote werk. Ook Marc Overmars ziet er iets in. "Zo’n oefenstage is altijd interessant, omdat we veel jeugd meenemen. Milo doet het goed" zegt hij in HLN.

Overmars houdt daar ook rekening mee bij zijn recrutering. "Dat is fijn om te weten, want je stemt alles af. Elke speler die je haalt, kan weer een beperking zijn voor een andere”, zegt de Directeur Voetbalzaken.