Here we go! Kompany blijft maar geld uitgeven en heeft oude bekende van de JPL te pakken (plus nog een Welsh international)



Foto: © photonews

Vincent Kompany heeft zijn nieuwe middenvelder beet. En u kent hem allemaal, want het is Sander Berge. De onderhandelingen daarover waren al een weekje uitgelekt, maar de deal zal vandaag nog officieel gemaakt worden. Kompany heeft intussen al zo'n 56 miljoen pond uitgegeven om zijn kern Premier League-waardig te maken en daar komen dus nog aardig wat miljoentjes bij voor Berge. De grote Noor, ex-Genk, zit wel in zijn laatste contractjaar, maar zijn marktwaarde wordt op 20 miljoen geschat. Bij Sheffield United haalde Berge sinds zijn vertrek bij Genk 109 wedstrijden en scoorde hij 15 keer. Het leger ex-JPL-spelers wordt zo nog wat uitgebreid. Bij Burnley spelen immers ook Ameen Al-Dakhil, Vitinho, Josh Cullen, Samuel Bastien, Anass Zaroury, Enock Agyei Lyle Foster Manuel Benson en Jacob Bruun Larsen. Daarnaast gaat er ook nog geld over zijn voor Aaron Ramsey. De 32-jarige middenvelder zou weggehaald worden bij Cardiff. Hij moet ervaring toevoegen aan de kern.



