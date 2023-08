Integratie aanwinsten Anderlecht stuit op verschillende problemen: nog niet voor direct

"Dit is een team dat zal blijven groeien tijdens de competitie", zei Brian Riemer al verschillende keren. De Deen koos zijn woorden zorgvuldig, want op Neerpede is er één ding alvast duidelijk geworden: het zal een tijdje duren vooraleer de aanwinsten op hun beste niveau zijn.

Lonwijk: fysiek nog ver van beste niveau

Het was opvallend zondagmiddag: Justin Lonwijk mocht rond het uur invallen, maar stond na tien minuten met de handen op de knieën al te puffen. De laatste match die de 23-jarige Nederlander speelde was op 23 mei van dit jaar. En zijn voorbereiding begon pas twee weken geleden.

De fysieke parameters van de middenvelder zijn nog allesbehalve op niveau. De medische staf maakt zich daar geen zorgen over, want zijn basisconditie is in orde, maar het zal nog even duren vooraleer hij de volle 90 minuten zal aankunnen. Zeker met de opdrachten die Riemer vraagt van zijn middenvelders.

Zij moeten immers mee gaan dekken op de flanken zodat de wingers hoog kunnen blijven staan. Ze moeten dus een groot deel van het veld kunnen bestrijken en daar is Lonwijk nog niet klaar voor.

Vazquez: communicatieprobleem

Luis Vazquez, da's een ander probleem. De Argentijn spreekt met moeite één woord Engels en de communicatie verloopt moeilijk. Anderlecht heeft hem op Engelse les gestuurd, maar ook dat zal zijn tijd nemen.

Vazquez heeft wel nog getraind en matchen gespeeld tot quasi eind juli en zit fysiek een stuk verder. Al zal hij ook moeten wennen aan het Europese voetbal. Bij Boca Juniors moest hij nu niet bepaald mee druk gaan zetten. Hij stond vooraan als aanspeelpunt, maar Riemer verwacht heel wat meer van zijn spitsen.

Patris: tactisch werk

En dan is er nog Louis Patris. De rechtsachter moest na één wedstrijd zijn plaats afstaan aan Killian Sardella. Die moet meer evenwicht tussen verdedigen en aanvallen aanleren. Tactisch kan er nog het één en ander bijgeschaafd worden.

Aan zijn fysiek en kwaliteiten wordt er niet getwijfeld. Met Zeno Debast heeft hij naast zich een jonge gast die soms ook heel hoog doordekt, maar Patris legt op zulke momenten heel veel risico in zijn spel door nog hoger te gaan staan waardoor de hele linkerflank open ligt. Daar is afgelopen week ook een aardig woordje over gesproken met die twee.