Is opeens alles mogelijk bij Anderlecht? Coucke komt met nieuws over kapitaalsverhoging bij paars-wit

RSC Anderlecht kondigde aan het einde van vorig seizoen een nieuwe kapitaalsinjectie aan. Door de verkoop van Bart Verbruggen en de komst van enkele nieuwe spelers was er geen nieuws meer. Maar hoe zit dat nu?

In mei kondigde RSC Anderlecht aan dat er veertien extra miljoenen in de club worden gepompt. Op die manier moest Jesper Fredberg de nodige slagkracht krijgen om de transfermarkt op te gaan. Anderlecht ziet er anno 2023 dan wel anders uit, maar nieuws hebben we sindsdien niét meer vernomen over die extra centen.

“Het klopt dat onze uitgaande transfers ervoor gezorgd hebben dat die kapitaalsinjectie in feite niet meer nodig is”, aldus Marc Coucke in Het Laatste Nieuws. “Maar we hebben beslist om ze toch te laten doorgaan. Op die manier zijn alle middelen voorhanden om het project te laten slagen en aan te knopen met de successen van weleer.”

We hebben beslist om de kapitaalsinjectie toch te laten doorgaan

Ook de eigenaar van paars-wit bevestigt dat de Belgische recordkampioen financieel gezond is. Enig probleem: Coucke pompte sinds 2017 ruim 130 miljoen euro in Anderlecht. “Dat doet er voor mij niet toe. Het belangrijkste is dat Anderlecht gezond is. Alle aandeelhouders willen hetzelfde: Anderlecht moet opnieuw successen boeken."