Overmars schakelt versnelling hoger en dit profiel draagt de prioriteit weg

Marc Overmars is nog niet klaar met zijn transfermercato. Nog voor de confrontaties om de Champions League-poulefase wil hij er drie spelers bij. Prioriteit: een aanvallende middenvelder.

Zoals zondag duidelijk werd, kan Antwerp gerust nog een beetje creativiteit gebruiken. Dat had normaal gezien Calvin Stengs moeten worden, maar u weet wel hoe dat afliep. Maar Overmars wil nog steeds zo'n profiel binnenhalen en wil daarvoor gerust wat geld op tafel leggen.

Daarnaast is Mandela Keita nog steeds in beeld, maar Overmars geraakt er momenteel nog niet uit met OH Leuven. Verwacht wordt wel dat het in orde komt, maar het gaat vooral nog over de bonussen die in het contract zullen staan.

En dan is er nog een vervanger voor Pacho nodig. Achteraan is de spoeling niet echt dik, met enkel onervaren jongens naast Alderweireld. Mark van Bommel zal moeten wachten op zijn sportief directeur om zijn team zo sterk mogelijk te maken.