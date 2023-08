Westerlo kon berichtgeving niet geloven en is heel duidelijk: "Fake news, betreuren de onrust"

Het gonsde de voorbije dagen van de geruchten rond Eendracht Aalst. De club zoekt nieuwe investeerders en ineens kwam daar de naam van Oktay Ercan naar voor, de Turk die eigenaar is van Westerlo.

Op het supportersforum van Eendracht Aalst werd de naam verschillende keren genoemd, maar bij Aalst vielen ze uit de lucht. Diezelfde geruchten zeiden dat de Oost-Vlamingen een satellietclub zou worden van Westerlo, waar spelers konden rijpen.

Niet enkel bij Aalst, maar ook bij Westerlo konden ze hun ogen niet geloven. "Met verbazing lezen we vandaag in de pers (Het Nieuwsblad) dat KVC Westerlo op het punt staat Eendracht Aalst over te nemen en er vandaag verdere gesprekken gepland staan", klinkt het.

"Als club zijn wij erg formeel : dit is fake news. Er vond geen enkel gesprek plaats met Eendracht Aalst en we betreuren dan ook de onrust die deze berichtgeving veroorzaakt."