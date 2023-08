Al twee wedstrijden op de bank: wat is er aan de hand met Gift Orban bij KAA Gent?

KAA Gent is uitstekend begonnen aan het seizoen. Twee zeges in België en twee in Europa. En toch is er ongerustheid.

Nu de overname door Sam Baro helemaal afgerond is, kan KAA Gent zich eindelijk gaan roeren op de transfermarkt. Maar van transfers is er sindsdien nog geen sprake geweest. En dan is er nog het mogelijke vertrek van Gift Orban.

De Nigeriaan bleef afgelopen weekend 90 minuten op de bank en dat voedde de speculaties. Want ook in de terugwedstrijd tegen Zilina bleef Orban op de bank. In augustus kwam hij dus nog niet in actie voor de Buffalo's.

Is een transfer nakende? Is er een conflict met trainer Hein Vanhaezebrouck of een van de andere spelers? Hein Vanhaezebrouck wuift het allemaal weg en stelt dat er niets aan de hand is. En een transfer lijkt nog niet in de pijplijn te zitten. Harry Kane is nog niet vertrokken bij Tottenham, Jonathan David is nog altijd in Lille.

Donderdag weer in de basis

Het blijft dus voorlopig gissen naar waarom Orban de voorbije twee wedstrijden op de bank bleef. In de voorbije twee uitwedstrijden speelde Vanhaezebrouck ook met een spits, in de thuiswedstrijden met twee spitsen.

Met komende donderdag de Conference League-match tegen het Poolse Pogoń Szczecin staat er opnieuw een thuismatch op het programma voor Gent. En dus mag Orban weer in de basis verwacht worden. Of anders is er echt iets aan de hand met de Nigeriaan.