Club Brugge beloont jeugdproduct die ook Deila helemaal overtuigd heeft

Vorig seizoen stond hij ineens in de basis en hij is er sindsdien niet meer uitgegaan. Ook Ronny Deila ziet in Jorne Spileers een toptalent en de verdediger werd daarvoor ook beloond door Club Brugge.

Hij verlengde gisterenavond zijn contract tot 2026, aan verbeterde voorwaarden uiteraard. Spileers (18) doorliep alle jeugdreeksen en is intussen bezig aan zijn tiende seizoen bij Club Brugge. Twee jaar geleden debuteerde hij in 1B met Club NXT en in oktober vorig jaar kwam hij voor het eerst in actie met de A-kern tegen KV Mechelen. Intussen zette de centrale verdediger al enkele sterke prestaties neer en verscheen hij de voorbije vier matchen telkens aan de aftrap. ✨ 𝟮 𝟬 𝟮 𝟲 ✨



Well deserved, Jorne! 😍👏🏻 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 8, 2023





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - KA Akureyri live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (10/08).