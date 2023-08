Voormalig Anderlecht-aanvaller op de vuist na racistische belediging, gevolgen voor Ghanees zijn niet min

Hoe zou het nog zijn met Frank Acheampong (29)? Wel, de voormalig Anderlecht-aanvaller vecht in China tegen de degradatie. En ook letterlijk, want de Ghanees haalde hard uit naar een beledigende speler.

In het degradatieduel tussen Henan FC en Shenzhen FC (de club van Acheampong) kookte het potje van de aanvaller serieus over. Na beledigingen aan zijn adres deelde hij zijn tegenstander een rake vuistslag uit.

Wat zijn tegenstander precies heeft gezegd, is voorlopig nog onduidelijk. Wel is het duidelijk dat zijn uitspraken een racistsich kantje hebben. De gevolgen voor de ex-Anderlechtspeler zijn niet min: hij wordt voor 4 wedstrijden geschorst door de Chinese bond.

Acheampong staat met Shenzhen voorlopig laatste in de Chinese Super League. De spurtbom was dit seizoen al goed voor 5 doelpunten in 14 wedstrijden.