Weer Union-speler op weg naar de uitgang: verdediger keert terug naar Nederland

Bart Nieuwkoop zal Union deze zomer verlaten. De rechtsback staat voor een terugkeer naar Nederland.

Het doorgaans goed ingelichte Voetbal International weet te melden dat Nieuwkoop zijn carrière zal voortzetten bij Feyenoord. Daar moet de 27-jarige rechtsback de concurrentie aangaan met Marcus Pedersen.

Met Feyenoord keert Nieuwkoop terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. Voor Union speelde hij er 6 seizoenen, en wist hij er in 2017 de landstitel te veroveren. Arne Slot is fan van de speler, en ziet in hem iemand die perfect past bij de manier van spelen van de Rotterdammers.

Naast Feyenoord toonden ook Dinamo Moskou en Club Brugge interesse in de flankverdediger, maar Nieuwkoop heeft dus gekozen voor een terugkeer naar zijn vaderland.