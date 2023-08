'Royal Antwerp slaat toe: medische testen al achter de rug voor miljoenentransfer'

Mandela Keita gaat zijn carrière dan toch voortzetten bij Antwerp. The Great Old en OH Leuven zijn er eindelijk samen uitgeraakt. En alles komt in een stroomversnelling.

Vorige winter leenden de Leuvenaars Keita uit aan Antwerp, met een aankoopoptie van 10 miljoen euro. Beide partijen wisten al dat het onmogelijk was om die optie te gaan lichten. Uiteindelijk is er nu een vergelijk gevonden dat ergens in de buurt ligt van wat beide ploegen wilden. OH Leuven zal tusesn de 7 en 8 miljoen euro vangen voor de middenvelder. Die wilde graag bij Antwerp blijven en kan er ook in de Champions League van waarde zijn en zijn waarde in de toekomst nog verder zien toenemen. Medische tests De gewilde middenvelder zou volgens Het Nieuwsblad zijn medische tests ondertussen al achter de rug hebben. En dus kan het heel snel gaan. Volgens de krant kan een transfer de komende dagen geofficialiseerd worden. Voor Leuven een flinke financiële injectie, voor Antwerp een stevige sportieve versterking.