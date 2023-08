Spits die amper twee keer scoort: "In Belgische competitie kan hij zeker van waarde zijn"

Standard haalde Wilfried Kanga binnen als spits. Hij komt over op huurbasis van Hertha Berlijn.

Twee doelpunten scoorde Wilfried Kanga in 23 wedstrijden voor Hertha Berlin. Niet meteen cijfers om te zeggen dat je de missing link binnengehaald hebt. Toch wordt er hard geloofd dat hij nog zal doorbreken, maar voorlopig moet dat dan in een nieuwe uitleenbeurt gebeuren.

Dat deed hij onder andere heel goed bij Young Boys Bern. Men hoopt dat een Franstalige omgeving bij Standard net zoals in Zwitserland goed voor hem zal uitpakken. Daar scoorde hij 19 keer en deelde hij 6 assists uit in 45 wedstrijden, ook al was hij geen onbetwiste basisspeler.

Dominic Wuillemin, voetbaljournalist bij de Berner Zeitung, is overtuigd. “Hij is snel, sterk aan de bal, goed met het hoofd en ook technisch onderlegd. Kijk op YouTube maar eens naar de doelpunten die hij hier gescoord heeft. Dat waren zeker niet altijd de makkelijkste goals.”

Hertha was volgens hem een foute keuze. “De Bundesliga was misschien een beetje te hoog gegrepen, maar in de Belgische competitie kan hij zeker van waarde zijn. Naar Zwitserse normen was hij alleszins een steengoede spits. Als hij hier langer was gebleven, had hij nog veel meer doelpunten gemaakt.”