📷 OFFICIEEL Sterkhouder van Royal Antwerp FC verlengt overeenkomst

Royal Antwerp FC heeft het contract van Jelle Bataille verlengd. Hij speelt momenteel zijn derde seizoen bij de landskampioen.

Jelle Bataille blijft langer bij Royal Antwerp FC. “Jelle Bataille (24) heeft zijn contract bij RAFC verlengd”, meldt de club op zijn officiële kanalen.

“De verdediger blijft op de Bosuil tot 30 juni 2025, met een optie op nóg een extra seizoen. Bataille is aan zijn derde seizoen bij Antwerp bezig, goed voor al 84 matchen in Rood-Wit. Proficiat met je contractverlenging, Jelle!”

In 2021 kwam hij over van KV Oostende. Vader Kurt Bataille is er momenteel aan de slag als assistent. De kustploeg degradeerde na vorig seizoen naar de Challenger Pro League.