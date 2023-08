Roman Yaremchuk nu eindelijk vertrokken? Deila ziet al duidelijk verschil, Spileers heeft mooie woorden voor hem

Eindelijk was het zover voor Roman Yaremchuk. Tegen het IJslandse Akureyri vond hij opnieuw de weg naar doel.

Het was voor Roman Yaremchuk de goal van de bevrijding tegen Akureyri. Na 295 dagen deed hij de netten nog eens trillen met een mooie goal. Hij nam een voorzet van De Cuyper mooi uit de lucht en werkte hem in de korte hoek in doel.

Of dat de goal van de bevrijding zal zijn voor Yaremchuk, valt echter nog af te wachten. Daarvoor kopte hij nog op de lat en over, daarna miste hij nog de kans op de 6-1, nadat hij mooi rond zijn as draaide maar de bal nog een metertje naast zette.

Al duidelijk verschil op training

Maar toch was iedereen bijzonder blij voor Yaremchuk. Coach Ronny Deila ziet zelfs al een hele andere Yaremchuk dan toen hij bij Club Brugge toekwam. "Je ziet dat hij scherper is en met vertrouwen speelt. Dat doelpunt is goed voor hem en ons. We kunnen altijd een goede Roman gebruiken."

Ook Jorne Spileers, de eerste doelpuntenmaker donderdag, was blij voor Yaremchuk. "Die man verdient het zo hard. Hij werkt er zo hard voor, je ziet dat op training. Ik ging direct naar hem na de goal en zei hem dat hij een topper is. Hopelijk is hij nu vertrokken voor meer goals en meer zelfvertrouwen."