Reactie Van Bommel kan het na klinkende zege toch niet laten: "Was slordig"

Na een 6-0 overwinning kan je als trainer van de winnende ploeg vaak enkel superlatieven bovenhalen over je ploeg. Toch was Van Bommel in een eerste reactie eerder scherp.

De Nederlandse trainer van Antwerp zag hoe zijn ploeg overtuigend met 6-0 kon winnen van Antwerp. Vincent Janssen was de uitblinker van de avond met 3 doelpunten. Voor zijn eerste doelpunt van de avond was het wachten tot in de tiende minuut. "Daarvoor was het toch wel slordig en leden we te vaak balverlies waardoor onze verdediging onder druk kwam te staan", opende Van Bommel scherp op de persconferentie. "Maar wat daarna volgde... ...Dan kan ik er eigenlijk weinig van zeggen. We gingen bewust hoog druk zetten en vandaag lukte dat ook bijna altijd waardoor het leek alsof we met een man meer stonden te voetballen", klinkt het. Concentratie Bij de rust had Antwerp de schaapjes al op het droge bij een 4-0 tussenstand. "Dan is het zaak om geconcentreerd te blijven, de balcirculatie hoog te houden en kansen te blijven creëren", zegt Van Bommel. En dat lukte want na rust prikte Antwerp er nog twee bij. "Maar aan het einde van de partij zag je wel dat Kortrijk een potje kan voetballen met nog enkele kansne voor hen", vindt de ttrainer van Antwerp. De diesel die is gaan tanken Na het verlies tegen Anderlecht tankt de Great Old dus opnieuw vertrouwen. Al moet dat volgens Van Bommel genuanceerd worden. "We hebben de tweede helft van tegen Anderlecht gewoon doorgetrokken vandaag. En Janssen die ik vorige week een diesel noemde? Die heeft onderweg naar het stadion getankt", besluit hij met een knipoog.