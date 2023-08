Defour kon zowaar een geweldige naam aantrekken, ex-Rode Duivel aan de lijn gehad: "Superinteressant"

Steven Defour heeft eigenlijk een stuntwerkje gedaan vorig seizoen met KV Mechelen. Malinwa in 1A houden was geen evidentie. Dit seizoen moet hij hetzelfde of beter doen met een budget dat het laagste is in de hele eerste klasse.

Defour moet dus opletten met welke spelers hij aantrekt. Hij krijgt er enorm veel aangeboden. "Ik krijg wel elke dag mails over spelers", zegt hij in GvA. "Ik kon vroeger nooit begrijpen waarom mensen niet antwoordden op Whatsapp tot ik zelf trainer werd. Het is te gek wie me allemaal berichten stuurt, vaak met Youtubebeelden erbij." Maar soms komen er ook interessante namen in beeld. "Ik heb Radja (Nainggolan) aan de lijn gehad. Hij is superinteressant voor ons, maar je moet kijken naar het geheel: waar ga je hem zetten en voor hoeveel ga je het doen? Westerlo spendeert nu 15 miljoen euro. Dat is utopisch voor ons." Het zorgt soms voor enorme frustratie. "Laten we zeggen dat het bureau al een paar keer verbouwd is geweest. (lacht) Voor mij zijn bepaalde dingen heel logisch die hier onlogisch zijn. Dan gaat het over bepaalde spelers waarmee ik ons wil versterken."





