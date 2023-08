Hoefkens gooit roer om en maakt duidelijke keuze voor duel tegen Charleroi

Standard verloor zijn eerste twee matchen van het seizoen. In het duel tegen aartsrivaal Sporting Charleroi is het haast van moeten.

Carl Hoefkens heeft al voor hetere vuren gestaan dan wat hij nu bij Standard meemaakt, maar de cijfers zijn altijd wat ze zijn. Tegen Union SG was het gemor er in de tribunes al en nu volgt een voor de supporters heel belangrijk duel tegen Charleroi.

De ex-trainer van Club Brugge zou voor deze wedstrijd meteen een opvallende keuze maken. De Rouches haalden deze week Wilfried Kanga binnen. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Hertha Berlijn.

“Het is mogelijk dat hij zondag start. Hij is groot en sterk. Hij weet ook hoe hij de bal moet bijhouden en weet doelpunten te maken”, zegt Carl Hoefkens aan de RTBF. “Dat is wat je verwacht van een spits. Hij brengt ook de nodige ervaring mee.”

Hoefkens is dan ook heel blij dat de club Kanga wist te strikken. Ook Cihan Canak is opnieuw van de partij na een enkelblessure. Ook hij staat normaal in het basiselftal.