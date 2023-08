Is Antwerp eindelijk verlost van syndroom dat hen bleef achtervolgen? "Waren er zelfs in de kleedkamer mee bezig"

Opdracht volbracht, dat is het minste dat je kan zeggen over de prestatie van Antwerp tegen Kortrijk vrijdagavond. De Great Old stuurde de Kerels wandelen met 6-0.

Na een 1-0 overwinning en een 1-0 nederlaag vielen er eens veel doelpunten in een wedstrijd van Antwerp dit seizoen. "Het was de eerste keer dit seizoen dat alles echt lukte van achteraan tot aan de voorlinie. Tegen Anderlecht wilden de kansen van de tweede helft er niet in, nu wel", klinkt het achteraf bij Ritchie De Laet.

Het was bovendien pas de eerste keer dat Antwerp zelf een doelpunt maakte dit seizoen na de own goal van Daaland op speeldag 1. "Tegen Cercle thuis was het ook niet top", gaat De Laet verder. "We wilden echt wel reageren na de vorige wedstrijden en waren onze fans iets verschuldigd. Dat is met deze zege wel gelukt."

Na 45 minuten stond het al 4-0 en kon Antwerp het rustiger aandoen in de tweede helft. "Het was leuk om eens rustig de rust te kunnen ingaan. Daar grappen we soms wel eens over in de kleedkamer dat we nooit eens 3-0 voor staan bij de rust maar het altijd nog zwoegen is. Hopelijk lukt ons dat nog een paar keer dit seizoen."

"Gelukkig bleef iedereen bij de zaak want soms verval je dan in dribbels die je normala niet zou doen. De focus werd bewaard en ik denk dat we er zelf een paar meer konden maken", besluit De Laet.