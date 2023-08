📷 'Italiaanse grootmacht is plots opnieuw geïnteresseerd in Zeno Debast'

Vertrekt Zeno Debast nog tijdens deze zomermercato? De interesse voor de verdediger van RSC Anderlecht gaat op en af.

Zeno Debast staat al sinds eind vorig jaar in de belangstelling van heel wat internationale ploegen. De laatste ploeg die leek door te drukken was PSV Eindhoven, maar die deal zal er wellicht niet komen is in Nederland te horen.

Een opsteker voor trainer Brian Riemer, want hij zou de verdediger ontzettend graag nog een seizoen aan boord houden. Maar het gevaar loert nog achter enkele andere hoeken blijkbaar.

Sportjournalist Rudy Galetti van Sky Sports laat op zijn sociale media weten dat Inter Milan opnieuw interesse toont voor Debast. Begin dit jaar stuurden ze geregeld een scout voor Debast, maar er werd nooit echt doorgegaan voor hem.

Dat zou nu anders zijn omdat Inter met Lorenzo Pirola, Milan Skriniar en Danilo D'Ambrosio heel wat verdedigende krachten zag vertrekken. Versterking is dus meer dan welgekomen in de Italiaanse modestad.

Opnieuw mogelijk dus wat slapeloze nachten voor Brian Riemer en Jesper Fredberg. Zij willen Debast heel graag bij RSC Anderlecht zien spelen dit seizoen, maar als er een goed bod komt, kunnen ze niet echt weigeren.