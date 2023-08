'Club Brugge hakt knoop door in dossier Rits: maandag medische proeven gepland'

RSC Anderlecht was de eerste om Mats Rits een voorstel te doen, maar ook Union SG deed een voorstel. Transferjournalist Sasha Tavolieri weet dat Club Brugge nu de knoop doorgehakt heeft in dit dossier.

Blauwzwart wilde eigenlijk 2,5 miljoen euro voor Rits, die nog een marktwaarde van 5 miljoen euro heeft. Club zou zich nu echter neerleggen bij een bod van 2 miljoen euro inclusief bonussen, zo weet Tavolieri. Rits wou liever naar Anderlecht, omdat hij er betere loonsvoorwaarden kreeg.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Union SG zich zelf ook teruggetrokken in de strijd om Mats Rits, al boden zij volgens de geruchten wel meer voor Rits dan Anderlecht. Op Anderlecht tekent Rits een contract voor drie jaren, met eentje extra als opties.

Trainer Ronny Deila nam Rits zaterdag al niet meer op in de wedstrijdselectie van Club Brugge. Zij spelen vandaag nog tegen KAS Eupen.

