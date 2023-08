Ook Eupen-coach Kohfeldt weet dat er tegen dit Club niet veel te beginnen was: "Het beste wat ik tot nu toe zag in de competitie"

Na een ware demonstratie hakte Club Brugge Eupen in de pan (0-5). Eupen-coach Florian Kohfeldt was achteraf vol lof over zijn tegenstander.

“Club Brugge was schitterend, ze begingen geen enkele fout, ze speelden gewoon en vielen heel de tijd aan. Het is een briljant team, de beste ploeg die ik tot nu zag in de competitie”, komt de Duitse hoofdcoach met een ware lofzang.

Desondanks was hij te spreken over de mentaliteit van zijn team. "Wat ik wel graag zag, is dat ik niet het gevoel had dat we opgaven. Ik sta nog volledig achter mijn team en ga vandaag niks slecht zeggen over mijn ploeg", besluit de eerlijke Kohfeldt.

Eupen begon het seizoen met 4/9 dan ook niet slecht en wist eerder al te winnen van Racing Genk en speelde gelijk tegen Westerlo. Club Brugge heeft 7/9 na twee overwinningen tegen Westerlo en Eupen en een gelijkspel tegen KV Mechelen.