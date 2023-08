TEAM VAN DE WEEK: Topclubs op toerental, twee duidelijke uitblinkers helpen Anderlecht voorbij STVV

Wat viel er te onthouden de voorbije speeldag? Een bijzonder matige Waalse derby, Anderlecht dat afzag tegen STVV (en 2 spelers in het bijzonder mag bedanken) en enkele topclubs die op toerental lijken te geraken.

Doelman van de week

Dat lijkt een evidentie keuze te worden. Met enkele knappe reddingen hield Maxime Dupé Anderlecht meermaals recht in Sint-Truiden. Moet worden gezegd: STVV mist wel een echte spits vooraan. Al waren de tussenkomsten van Dupé op de gevaarlijke schoten van Aboubakary Koita cruciaal om de krappe overwinning veilig te stellen voor Anderlecht.

© photonews

Verdediging

Een ingestudeerd nummer en kopbaldoelpunt van Moussa N'Diaye bevrijdde een bijzonder matig Anderlecht in Limburg. De linksback was naast zijn doelpunt de beste man op het veld, en was één van de weinige die in de eerste helft het hoofd boven water wist te houden en de bal in eigen rangen kon houden. Hij werd dan ook terecht matchwinnaar.

In Cercle-Genk daarentegen weinig echte uitblinkers, maar een bijzonder solide Mujaid Sadick wist de zege voor de Genkies mee veilig te stellen. Ook Tsuyoshi Watanabe wist dat te doen voor KAA Gent. De Japanner maakte niet alleen de gelijkmaker tegen Westerlo, maar bleek ook een solide sluitstuk achterin.

Op rechtsachter was Tajon Buchanan heel bedrijvig bij Club Brugge. De Canadees was niet alleen in aanval, maar ook in verdediging erg aanwezig. Ondanks enkele mindere voorzetten, haalt hij het team van de week.

Middenveld

Alexis De Sart was wederom bijzonder nuttig voor RWDM, dat met 6/9 zijn rentree in de Jupiler Pro League niet gemist heeft. Wie ook nuttig, en veel meer dan dat was voor Antwerp, was opnieuw Arthur Vermeeren. De rust die hij uitstraalt op zijn jonge leeftijd (nog maar 18) is zeldzaam. Er staat hem dan ook een mooie toekomst te wachten.

In Charleroi-Standard vielen er weinig echte uitblinkers te noteren, al moest het gevaar bij de thuisploeg wel komen van Isaac Mbenza. Zijn fenomenaal schot tegen de dwarsligger had meer verdiend. De Carolo's hadden over het algemeen meer verdiend.

Aanval

Veel uitblinkers te noteren bij de topclubs dit weekend, en dan vooral in aanval. Zo heeft Philip Zinckernagel op linksvoor zijn debuut bij Club Brugge allesbehalve gemist. De Deen was niet alleen goed voor 2 doelpunten, hij was (vooral de eerste helft) een constante dreiging voor de verdediging van Eupen.

Ook Cameron Puertas was dat tegen een weliswaar zwak OH Leuven. Net zoals tegen Standard speelde de Zwitserse flankaanvaller een dijk van een wedstrijd en verzilverde hij zijn match met een knap doelpunt.

In de punt waren er 2 echte uitblinkers te noteren. Zo was Hugo Cuypers met 2 doelpunten opnieuw van goudwaarde voor KAA Gent, maar vervolledigt Vincent Janssen ons team van de week met zijn eerste hattrick voor Antwerp. Vooral zijn eerste doelpunt, een knappe volley op voorzet van Gaston Avila, was enig mooi.

Dat maakt dan deze opstelling: