'Club Brugge wil Nederlandse en Deense clubs aftroeven en toont meer dan ooit interesse in speler van tegenstander'

Bij Club Brugge hebben ze er al een vrij drukke transferzomer opzitten. Maar het hoeft daar zeker nog niet bij te eindigen.

Volgens gewezen voetballer en huidige sportcommentator Orri Rafn Sigurdarson heeft Club Brugge een middenvelder op het oog. Meer zelfs: de interesse is de voorbije weken alleen maar toegenomen.

Blauw-zwart speelde in de vorige Europese voorronde in de Conference League tegen het Deense Aarhus. Daarbij is Mikael Anderson opgevallen.

© photonews

Club Brugge had de middenvelder daarvoor ook al op het oog, maar is door tegen hem te spelen alleen maar meer gecharmeerd geraakt. Ze zien in hem een potentieel koopje.

Aarhus wil echter niet zomaar meewerken en zal een stevige transfersom willen voor de belangrijke speler. Een concreet bod is er nog niet binnengekomen.

The interest from Club Brugge in Mikael Anderson got even bigger after the team played against each other in the Conference league. AGF wants to keep the player but it would be hard to say no to the right offer if the 🇧🇪 team makes an offer. #sldk pic.twitter.com/1Bkrz0e0Mw — Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) August 14, 2023

Als blauw-zwart daarmee echter op de proppen komt, dan lijkt het lastig om nee te zeggen. De IJslandse winger/spelmaker heeft een marktwaarde van een miljoen euro volgens Transfermarkt.

Hij speelt al zijn hele carrière in Denemarken en zorgde dit seizoen al voor een goal en een assist in 350 speelminuten. Hij ligt nog tot 2026 onder contract bij Aarhus. Er is ook Deense en Nederlandse interesse in hem.