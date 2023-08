Exotische zomertours fataal voor De Bruyne en co? "De deals zijn te belangrijk voor hen"

Het seizoen is nog maar goed en wel begonnen, of Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois liggen al in de lappenmand met zware blessures. David Bombeke, kinesist van onder meer Club Brugge, ziet een verband.

Door onder meer zomerinterlands is er steeds minder tijd om het nieuwe seizoen voor te bereiden. "Toch probeert elke coach in die kortere voorbereiding hetzelfde te doen als vroeger. Ze steken een programma van 6 weken in 4 weken. Dat is de voornaamste reden voor de blessuregolf." De kinesist ziet daarnaast een verband tussen blessures en zomertours naar verre landen zoals Japan en Australië. "Onderzoek heeft al een link gelegd tussen hamstringsblessures en clubs die deze tours doen. Doorheen het hele seizoen zien we dat die vaker voorkomen bij de clubs die voor de tours kiezen. De clubs weten dat zelfs, maar de deals zijn te belangrijk voor hen." Volgens hem is de balans dan ook volledig zoek. "Er moet een balans zijn tussen belasting en belastbaarheid, die is nu volledig zoek. Er zijn veel meer matchen dan pakweg 10 jaar geleden en rustpauzes zijn veel korter."